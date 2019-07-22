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Ситуация на Украине 59 минут назад
Выборы на Украине: расклад мест в Раде и проект коалиции
Пропрезидентская партия “Слуга народа” может получить 127 мест в Верховной раде по партийным спискам. “Оппозиционной платформе — За жизнь” достается 33 места, “Европейской солидарности” — 25 мест, “Батькивщине” — 21, “Голосу” — 19.
Эти данные основаны на результатах национального экзитпола, передает РИА Новости.
Кроме того, стало известно, что уже согласован черновик коалиционного соглашения. Об этом рассказал глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков. Он сообщил, что партия готова обсуждать этот проект с теми политическими силами, которые близки ей по идеологии и морально-этическим ценностям. Это может быть партия “Голос”, отметил Разумков. Относительно “Батькивщины” он говорить не готов.
Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. В настоящее время подсчитано 8,15 процентов бюллетеней. По прежнему лидирует “Слуга народа” — партия Зеленского. Она набрала 41,30 процента голосов. Партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” отдали голоса 12,02 процента избирателей. Третьей идет “Батькивщина” Юлии Тимошенко — 9 процентов.
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