Женщина-Тор, азиатский супергерой и другие сюрпризы новой вселенной Marvel

Студия Marvel запускает четвертую фазу своей киновселенной. За два года будут выпущены пять фильмов и пять сериалов, которые принесут немало сюрпризов любителям супергероев.

Так, в мае 2020 года зрителей ждет сольник про Черную Вдову. В главной роли — Скарлетт Йоханссон. В ноябре того же года фанаты Marvel познакомятся с киноверсией героев, ранее известных лишь по комиксам — в прокат выйдет фильм “Вечные”. В главных ролях — Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн, Сальма Хайек и Кумейл Нанджиани.

В 2021 году “на сцену” выйдет азиатский супергерой, сыгранный Суми Лю. Название — "Шан-Чи и легенда десяти колец" — отсылает к третьему фильму про Железного Человека, где упоминается Мандарин — антигерой, обладающий, судя по комиксам, десятью кольцами, которые наделяют хозяина сверхспособностями.

Весной 2021 года выйдет вторая часть “Доктора Стренджа”, которую создатели обещают сделать хоррором. Главную роль, как и в первой части, исполнит Бенедикт Камбербетч.

Для работы над следующей частью “Тора” студия вновь пригласила австралийца Тайку Вайтити, снимавшего третий фильм саги. В фильме, который выйдет в 2021 году, будет рассказано о Женщине-Торе. Ожидается, что в фильме будет играть Натали Портман. Роль Тора снова исполнит Крис Хемсворт, сообщает Marvel на своей странице в Twitter. Там же были анонсированы и все другие фильмы обновленной вселенной.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM