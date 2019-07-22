Еврокомиссия готовит многомиллиардную помощь Ирландии в случае Brexit без сделки

Еврокомиссия занята подготовкой пакета помощи Ирландии в размере нескольких миллиардов фунтов стерлингов в качестве компенсации за экономические потери, которые могут возникнуть в случае выхода Великобритании из Европейского союза без сделки. Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Евросоюзе.

Как уточняется, Европейский союза потратит, сколько необходимо, для поддержки правительства Ирландии в случае любого потрясения в торговле. Точная сумма помощи не указывается, передает РИА Новости.

По результатам референдума 2016 года Великобритания планировала выйти из состава Европейского союза 29 марта 2019 года. В течение нескольких месяцев премьер-министр страны Тереза Мэй безуспешно пыталась провести черед парламент соглашение о Brexit, согласованное с Брюсселем, но парламентарии его отклоняли. Для предотвращения выхода из Евросоюза без сделки Великобритания уже дважды получала от Брюсселя отсрочку – теперь Brexit должен состояться до 31 октября текущего года.