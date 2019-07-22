За прошедшую ночь во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков

Тайфун "Данас", пришедший в Приморский край 21 июля, за ночь принес месячную норму осадков сразу в несколько районов, а во Владивостоке выпала половина месячной нормы – 70 миллиметров. Такие данные СМИ сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Ранее сообщалось, что тайфун "Данас" принес в Приморье сильный ветер и ливни. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидался подъем уровня воды в реках, напоминает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 июля зона интенсивных осадков смещается на восток. Например, к 10:30 по местному времени (3:30 по времени Москвы) в бухте Ольга количество осадков достигло почти 50 миллиметров.