Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США собираются отправить астронавтов на Луну в 2024 году. Он добавил, что речь идет о долгосрочном пребывании человека на Луне.

Лунная база может быть использована как “трамплин” для осуществления пилотируемых полетов на Марс, рассказал Пенс в интервью CBS News.

Он сообщил также, что полностью поддерживает программу NASA "Артемида". Ранее сообщалось, что проект отправки человека на Луну потребует в 2020 году 1,3 миллиарда долларов. Речь идет о создании тяжелой ракеты Space Launch System, создаваемой в Boeing, а также посадочного модуля Orion (разработчик Lockheed Martin) и прочего оборудования.

Планируется, что испытательный беспилотный полет ракеты и модуля Orion состоится в 2021 году — на год позже, чем предполагали ранее. Пенс предупредил, что если Nasa не сможет выполнить заявку, Белый дом обратится к другим строителям ракет — таким как SpaceX и Blue Origin. "Мы доберемся до Луны в любом случае", — уверен Пенс. Он напомнил, что президент Трамп уверен: Америке важно быть лидером в освоении естественного спутника Земли.