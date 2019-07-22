В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.

Мужчина подозревается в хищении крупной суммы денег, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Читы. Предполагается, что он действовал не один. Официального подтверждения данной информации пока нет.