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22 июля 201905:52

В России изменились правила провоза багажа через границу

фото: Russian Look

С 19 августа в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в Россию не более 5 килограммов овощей и фруктов, а также до трех букетов цветов, не имея фитосанитарных сертификатов.

Как уточняется, ограничения устанавливаются для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. Чтобы провезти более крупные партии, будут необходимы сопроводительные документы. В случае их отсутствия продукция будет возвращена обратно или уничтожена, а собственник оплатит это.

Новые правила касаются пассажиров всех видов транспорта, членов экипажа поездов, самолетов и судов, которые будут пересекать границу Евразийского экономического союза, сообщает газета "Известия". Также ограничения коснутся почтовых отправлений.

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