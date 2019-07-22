Обработано более четверти бюллетеней: "Слуга народа" набрал 42 процента голосов

На Украине подводят итоги выборов в Верховную раду. Центризбирком уже обработал более четверти протоколов. По последним данным, больше всего голосов набирает партия действующего президента. За "Слугу народа" проголосовали почти 42 процента избирателей.

У "Оппозиционной платформы" — около 12,5 процентов голосов. При этом в Донецкой и Луганской областях эта партия лидирует. У "Евросолидарности" и "Батькивщины" — примерно по восемь с половиной процентов. Пятипроцентный порог удалось также преодолеть партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

По партийным спискам избирают только половину депутатского корпуса Рады, напоминает телеканал "Россия 24". Остальные идут по мажоритарным округам. В части из них, по информации ЦИК, лидируют или побеждают действующие депутаты.

Почти половина украинцев пришла на участки в день голосования. Это итоговые данные Центризбиркома по явке. Активнее остальных голосовали Черниговская, Тернопольская и Волынская области. А меньше всего голосовали в Черновицкой, Закарпатской и Херсонской областях.

Явка избирателей на выборах в Верховную Раду IX созыва составила 49,84 процента по данным всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 51,03%, в Волынской — 52,26%, Днепропетровской — 51,18%, Донецкой — 45,71%, Житомирской — 51,48%, Закарпатской — 41,16%, Запорожской — 50,82%, Ивано-Франковской — 48,04%, Киевской — 50,30%, Кировоградской — 49,40%, Луганской — 49,23%, Львовской — 53,42%, Николаевской — 47,09%. Одесская область показала явку 46,97%, Полтавская — 54,10%, Ровенская — 48,02%, Сумская — 52,24%, Тернопольская — 54,21%, Харьковская- 50,43%, Хмельницкая — 53,17%, Черкасская область — 51,53%, Черновицкая — 42,06%, Черниговская — 54,80%, Херсонская — 43,93%, Киев — 48,97%.

На выборах было допущено почти 2000 нарушений. В ряде регионов Украины завели уголовные дела. Кроме того, партии заявили о нарушениях на участках. Эту информацию правоохранители обещают проверить.

Так, в Запорожье трое мужчин распылили в окно избирательного участка вещество с резким запахом. А в Киеве на двух участках нашли протоколы, которые члены избиркомов подписали еще до окончания процедуры. В Одесской области наблюдатели от "Оппозиционной платформы" заявили о подделке подписей в списке избирателей. Сообщается, что эти бюллетени не засчитают.