ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел в населенном пункте Золотое-4 Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

На данный момент точных сведений о пострадавших среди мирного населения и разрушениях нет. Информация уточняется, передает телеканал "Россия 24".

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в срыве бессрочного перемирия спустя почти 13 часов после его начала.