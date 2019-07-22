Гроза в Индии: более 30 человек погибли, 13 получили травмы

В Индии во время грозы более 30 человек погибли и 13 пострадали, настолько сильными были удары молний на севере страны. Об этом сообщили местные власти.

Они уже выразили соболезнования и распорядились о компенсациях. Их размер составит около шести тысяч долларов за каждого погибшего. А пострадавших чиновники обязаны обеспечить лечением.

На Индию обрушились тропические ливни. Они привели к наводнениям. Без крова остались 4,5 миллиона человек. Власти организовали сотни пунктов временного размещения, передает телеканал "Россия 24".