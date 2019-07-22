В Канаде самолет рухнул в реку

Один человек погиб, еще один серьезно пострадал при падении небольшого самолета в Канаде.

Сообщается, что самолет рухнул в реку в провинции Альберта сразу после вылета из аэропорта города Джаспер. После инцидента на некоторые время перекрыли движение по автомагистрали вдоль реки. По факту крушения начато расследование. Выживший в этой катастрофе доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает телеканал "Россия 24".