Жизнь после паводка: жителям Иркутской области восстанавливают документы

Жителям Иркутской области, лишившимся документов во время паводка, начали выдавать паспорта. По информации МВД региона, их получили уже более тысячи человек. Кроме того, гражданам выдают водительские удостоверения и бумаги на транспортные средства.

При этом госпошлину, которую обычно вносят при замене или утрате документов, оплачивать не нужно. Жителям отдаленных поселков бумаги доставляют вертолетами, сообщает телеканал "Россия 24".