22 июля 201907:12
На пляже во Флориде восемь человек пострадали от молний
В США как минимум восемь человек пострадали от удара молний. Это произошло на пляже в штате Флорида. Сообщается, что одного мужчину доставили в больницу в критическом состоянии — у него остановка сердца. Остальным повезло больше, их жизням ничто не угрожает. Трое даже отказались от госпитализации.
Известно, что среди пострадавших — два иностранных туриста, передает телеканал "Россия 24".
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