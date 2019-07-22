Украина будет препятствовать выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

Украина собирается отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. Рассматривается возможность введения национальных санкций.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс". По его словам, должны быть предприняты конкретные меры, чтобы процесс выдачи российских паспортов прекратился или максимально усложнился. "Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так", — отметил Данилюк.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что данное решение соответствует международному праву.