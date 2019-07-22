Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.

Ранее сообщалось, что артистке стало плохо во время спектакля в театре "Русская песня". Чурикова упала со сцены и получила травму. Спектакль пришлось прервать.

В НИИ имени Склифосовского рассказали, что состояние Чуриковой пока остается тяжелым, сообщает РИА Новости. Ее температура на утро 22 июля составила 36,2 градуса.