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22 июля 201908:59

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

ГУ МЧС по Коми

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир. Причиной этому стал сход 23 вагонов с углем.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 22 июля, около 03:00 по московскому времени. Грузовой поезд Воркута — Череповец попал в аварию в составе 54 вагонов. В результате происшествия повреждены железнодорожные пути, в настоящее время проезда нет. Из людей никто не пострадал.

Задержано движение следующих пассажирских поездов: №42 Москва-Воркута, №41 Воркута-Москва, №305 Усинск-Сыктывкар, а также №306 Сыктывкар-Усинск. В настоящее время пассажиры находятся в вагонах своих поездов, они обеспечены питьем и питанием, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.

На место происшествия прибыли восстановительные поезда, а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и психологическая служба МЧС России по Республике Коми.

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