Орешкин рассказал о долгах россиян и помощи по их выплате
Минэкономразвития России готовит предложения по оказанию помощи россиянам, которые не смогут обслуживать свои кредиты.
Соответствующее заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе интервью радиостанции "Эхо Москвы". Он привел данные Центрального банка, по которым видно, что в четвертом квартале 2018 года третья часть кредитов была выдана домохозяйкам и людям, чей платеж по кредитам превышает 60 процентов от их месячного дохода.
Орешкин отметил, что если человек не может обслуживать кредит, то для него это трагедия, поскольку за ним будут бегать коллекторы "со всеми негативными последствиями". Глава Минэкономразвития подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о механизмах помощи таким гражданам, а не тогда, когда эта проблема "начнет сильно бить по людям".
В качестве мер, которые могут быть предприняты, Орешкин отметил притормаживание роста потребительского кредита, особенно в тех случаях, когда платеж к доходу высокий. Так, глава Минэкономразвития сообщил, что уже с 1 октября 2019 года вводятся специальные показатели для банков. При этом Орешкин заявил, что когда произойдет "отрезание" с точки зрения выдачи новых кредитов (для перекредитования), понятно, что появятся проблемы связанные с тем, как и какие механизмы можно было бы предложить, чтобы конкретные люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, могли бы постепенно из нее выйти. Глава Минэкономразвития добавил, что "безболезненно" уже точно не получится разобраться с данной ситуацией.
Максим Орешкин рассказал, что проблема в экономике из-за закредитованности населения "взорвется" в 2021 году. "Мы до 2022 года уже не дотянем", — отметил глава Минэкономразвития. По его словам, уровень закредитованности с точки зрения устойчивости финансовой системы РФ не является "пузырем", но при этом, учитывая уровень долга отдельных домохозяйств, это "пузырь", который, по словам Орешкина, нужно "потихонечку сдувать, чтобы он не лопнул". Глава Минэкономразвития выразил надежду на то, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам.
Максим Орешкин рассказал, что сумма долга у населения составляет порядка 8 триллионов рублей. Он отметил, что за последний год прирост задолженности равняется 1,8 триллиона рублей. В качестве примера Орешкин подчеркнул, что если поделить эту сумму на все население России (около 150 миллионов человек), то это выйдет по 10 тысяч рублей на каждого в стране, в том числе и на детей.
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