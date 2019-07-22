Касаткина улучшила позиции в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина сумела подняться с 41-го на 40-е место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, опубликованной на официальном сайте организации. В активе российской теннисистки стало 1325 баллов.

На первом месте рейтинга по-прежнему остается австралийка Эшли Барти (6605). Следом за ней идут японка Наоми Осака (6257) и представительница Чехии Каролина Плишкова (6055).

Помимо Касаткиной еще девять российских теннисисток попали в топ-100: Анастасия Павлюченкова (44-е место, 1185 баллов), Екатерина Александрова (48, 1133), Вероника Кудерметова (55, 996), Маргарита Гаспарян (57, 969), Анастасия Потапова (64, 865), Мария Шарапова (81, 740), Вера Звонарева (88, 700), Анна Блинкова (93, 664) и Наталья Вихлянцева (94, 655).