На Камчатке при пожаре погиб ребенок, его отец в реанимации

Следователи по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в условиях пожара.

Трагический инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 июля. 48-летний мужчина находился в гаражном комплексе вместе со своим 10-летним сыном в поселке Завойко Камчатского края. Отец ребенка заправлял топливом моторную лодку, в результате чего произошло возгорание, повлекшее за собой гибель мальчика. Пока не установлено, по какой причине возникло воспламенение, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю.

Мужчина в настоящее время находится в реанимационном отделении Камчатской краевой больницы, куда доставлен с термическими ожогами.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.