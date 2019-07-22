Гарет Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом Китая

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл в настоящий момент ведет переговоры с китайским клубом "Бэйцзин Гоань". 30-летний валлиец претендует на зарплату в размере 24 миллиона евро за сезон. Если сделка состоится, Бэйл станет самым высокооплачиваемым футболистом Китая.

О переговорах игрока сборной Уэльса с представителями "Бэйцзин Гоань" сообщило издание Mundo Deportivo. Отметим, что в мадридском "Реале" футболист зарабатывает 669 тысяч евро в неделю.

Ранее главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл близок к уходу из клуба.