"Выкинуло меня": беременная погибла по вине пьяного водителя скорой

Находившаяся на восьмом месяце беременности жительница Иркутской области погибла по вине пьяного водителя скорой помощи, который так спешил в больницу, что не совладал с управлением на проселочной дороге. Последствия смертельного ДТП сняли на видео.

Авария произошла около пяти часов вечера 21 июля в Качугском районе. Сорокалетняя женщина почувствовала недомогание и вызвала медиков, но до больницы добраться ей было не суждено. Примерно в полутора километрах от села Харбатово двигавшийся на высокой скорости реанимобиль вылетел с дороги и перевернулся.

"Выкинуло меня. Бровку поймал, и начало кидать", — пояснил 54-летний водитель, который попытался скрыться с места.

Медосвидетельствование показало, что мужчина сел за руль пьяным.

Пациентка и ее малыш погибли на месте аварии, фельдшер скорой получила серьезные травмы — по неподтвержденным данным, у нее диагностировали перелом позвоночника.

Минздрав Иркутской области уже пообещал провести служебное расследование происшествия, а также провести со всеми водителями профилактические беседы.