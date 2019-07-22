Российские ватерполистки не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по водному поло лишилась шансов побороться за медали чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. В четвертьфинале турнира российские ватерполистки проиграли команде Австралии.

Встреча завершилась со счетом 9:7 в пользу соперниц россиянок. Женская сборная России сыграет теперь в турнире за 5-8-е места. Первый матч наши девушки проведут против команды Греции 24 июля.

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира россиянки стали обладательницами бронзовых наград.