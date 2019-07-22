В Нижегородской области поймали троих похитителей водонапорной башни

В Нижегородской области сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые пытались распилить на металлолом водонапорную башню высотой десять метров.

В отдел полиции Павловского района поступило сообщение о том, что на территории одного из бывших детских лагерей неизвестные распиливают водонапорную башню. Полицейские выехали на место и с поличным задержали троих жителей Нижнего Новгорода в возрасте от 44 до 47 лет, которые ранее уже были судимы. Мужчины признались в содеянном. По их словам, распилить водонапорную башню они хотели для того, чтобы впоследствии сдать ее в пункт приема металлолома, а вырученные деньги поделить между собой, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье "кража", согласно которой преступники могут получить до 5 лет лишения свободы.