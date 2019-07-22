Полузащитник "Спартака" Ханни близок к переезду в Катар

Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни, который не проходит в состав красно-белых, в ближайшее время может оказаться в катарском клубе "Аль Гарафа". Стоимость его трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

Как сообщает sportsnewsdz.com, спартаковский футболист уже прибыл в медицинский центр "Аспетар" для прохождения медобследования. Если оно не выявит серьезных проблем со здоровьем, 28-летний игрок сборной Алжира подпишет контракт с клубом.

Напомним, что Ханни перешел в "Спартак" из бельгийского "Андерлехта" в начале 2018 года. Он провел 38 матчей за красно-белых, забив в них шесть мячей и отдав восемь голевых передач.