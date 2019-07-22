По факту гибели туриста в горах Алтая начали проверку

СК начал проверку по факту гибели туриста в горах Алтая. В Кош-Агачском районе республики на Северо-Чуйском хребте произошел сход снежной лавины, сообщает ГТРК "Алтай".

Предварительно установлено, что 21 июля туристическая группа из 8 человек, среди которых жители Новосибирска, Бийска и Барнаула, совершала восхождение на гору Ак-Тру. Альпинистскому походу была присвоена высшая категория сложности. Внезапно сошла лавина и два человека оказались погребены под снежным покровом. Когда товарищи смогли вызволить пострадавших из плена, выяснилось, что один из них был мертв. О гибели товарища туристы сообщили по спутниковой связи. Известно, что им является 62-летний доцент кафедры бийского технологического института АлтГТУ Владимир Миляев.

На место ЧП сразу же вылетели спасатели. Они погрузили в вертолет получившего травмы туриста, сопровождающего, а также тело туриста. Оставшиеся члены команды спустятся с вершины самостоятельно.

В настоящий момент известно, что перед походом путешественники зарегистрировались в МЧС, все правила требования были соблюдены. По итогам проверки Следственный комитет примет процессуальное решение. Все очевидцы трагедии будут опрошены не ранее, чем тургруппа завершит поход и поборется до села Чибит. По планам, это это должно произойти 31 июля.