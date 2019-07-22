Тренер российских ватерполисток пожаловался на нищенскую зарплату

После поражения женской сборной России по водному поло от австралийской команды в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта один из тренеров российских ватерполисток Андрей Белофастов сообщил о тяжелых условиях труда, который к тому же плохо оплачивается.

"Мы с Гайдуковым постоянно работаем под давлением. При этом получаем копейки, поэтому можем оставить место, забирайте. Потому что ставка очень маленькая. Мы самые нищие тренеры", – приводит слова Белофастова ТАСС.

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко пояснил, что зарплата тренерам была снижена после чемпионата Европы, на котором россиянки остались без медалей. "Наши тренер еще работают в клубах, у них там есть зарплата, и хорошая", – добавил функционер.

Ранее стало известно, что Федерация водного поло России приняла решение не отправлять в отставку тренеров национальной команды после поражения россиянок в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта.