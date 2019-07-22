"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

Центризбирком Украины признал внеочередные выборы в Верховную Раду состоявшимися. Места в украинском парламенте займут представители пяти политических сил. Лидирует президентская партия "Слуга народа". И, вполне возможно, она даже сможет самостоятельно сформировать большинство. А вот депутат Надежда Савченко, которая баллотировалась в Донецкой области, в новый состав Рады точно не пройдет — свои голоса за нее отдали всего 8 человек.

Новый парламент на Украине практически сформирован. Центризбирком обработал больше трети бюллетеней. И уже сейчас понятно, что в Верховную Раду точно проходят пять политических сил. Лидер гонки — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Наши приоритеты — это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор есть на Украине", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

На втором месте с результатом 12% "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая выступает за улучшение отношений с Россией.

"Мы не имеем права разочаровать украинский народ, который отправил на историческую свалку режим, издевавшийся над ним 5 лет. Мы должны дать людям то, чтобы в стране стало жить легче", — объясняет Юрий Бойко, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Ярые националисты и радикалы, которые оказались у власти благодаря майдану, в этот раз в парламент не прошли. У представителей старой гвардии — "Европейской солидарности" Порошенко и "Батьковщины" Тимошенко — кресел в раде будет практически поровну. У каждой из партий по 8 процентов. Замыкает пятерку "Голос" Вакарчука с 6 процентами голосов избирателей.

Большинство из партий, прошедших в парламент, своей главной задачей ставят прекращение войны.

"Прекращение огня, разведение войск, к сожалению, пока только в отдельно взятой территории. Но я надеюсь, что это будет распространяться на всю линию разграничения, и минские договоренности начнут выполняться", — говорит Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа".

В "Оппозиционной платформе — За жизнь" напоминают: для того, чтобы минские соглашения заработали, нужно выполнить главное условия — вступить в прямой контакт с представителями республик Донбасса. И одним из первых законопроектов, по словам Виктора Медведчука, будет амнистия для участников боевых действий на юго-востоке Украины.

"Мы предлагаем аналогичный вариант, чтобы можно было поступить адекватно, как это было по результатам протестных действий на майдане, так и должно быть на территории, не контролируемой сегодня Украиной", — объясняет Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Что будет обсуждать новый состав Рады на первом заседании, уже проанонсировал Владимир Зеленский. В первую очередь он предложит объединить три министерства — культуры, информационной политики, молодежи и спорта Украины. Не исключено также, что после подсчета всех бюллетеней ему удастся создать в Раде так называемую монокоалицию, куда войдут члены только одной партии "Слуга народа". Первое заседание нового парламента пройдет 24 июля.