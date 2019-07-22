Тема:

Ситуация на Украине 24 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
22 июля 201912:35 Алена Лаврова

"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

Центризбирком Украины признал внеочередные выборы в Верховную Раду состоявшимися. Места в украинском парламенте займут представители пяти политических сил. Лидирует президентская партия "Слуга народа". И, вполне возможно, она даже сможет самостоятельно сформировать большинство. А вот депутат Надежда Савченко, которая баллотировалась в Донецкой области, в новый состав Рады точно не пройдет — свои голоса за нее отдали всего 8 человек.

Новый парламент на Украине практически сформирован. Центризбирком обработал больше трети бюллетеней. И уже сейчас понятно, что в Верховную Раду точно проходят пять политических сил. Лидер гонки — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Наши приоритеты — это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор есть на Украине", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

На втором месте с результатом 12% "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая выступает за улучшение отношений с Россией.

"Мы не имеем права разочаровать украинский народ, который отправил на историческую свалку режим, издевавшийся над ним 5 лет. Мы должны дать людям то, чтобы в стране стало жить легче", — объясняет Юрий Бойко, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Ярые националисты и радикалы, которые оказались у власти благодаря майдану, в этот раз в парламент не прошли. У представителей старой гвардии — "Европейской солидарности" Порошенко и "Батьковщины" Тимошенко — кресел в раде будет практически поровну. У каждой из партий по 8 процентов. Замыкает пятерку "Голос" Вакарчука с 6 процентами голосов избирателей.

Большинство из партий, прошедших в парламент, своей главной задачей ставят прекращение войны.

"Прекращение огня, разведение войск, к сожалению, пока только в отдельно взятой территории. Но я надеюсь, что это будет распространяться на всю линию разграничения, и минские договоренности начнут выполняться", — говорит Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа".

В "Оппозиционной платформе — За жизнь" напоминают: для того, чтобы минские соглашения заработали, нужно выполнить главное условия — вступить в прямой контакт с представителями республик Донбасса. И одним из первых законопроектов, по словам Виктора Медведчука, будет амнистия для участников боевых действий на юго-востоке Украины.

"Мы предлагаем аналогичный вариант, чтобы можно было поступить адекватно, как это было по результатам протестных действий на майдане, так и должно быть на территории, не контролируемой сегодня Украиной", — объясняет Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Что будет обсуждать новый состав Рады на первом заседании, уже проанонсировал Владимир Зеленский. В первую очередь он предложит объединить три министерства — культуры, информационной политики, молодежи и спорта Украины. Не исключено также, что после подсчета всех бюллетеней ему удастся создать в Раде так называемую монокоалицию, куда войдут члены только одной партии "Слуга народа". Первое заседание нового парламента пройдет 24 июля.

Ранее по теме

Сейчас

12:28

Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

10:23

Умер генеральный директор МАГАТЭ

10:21

ЦИК признал состоявшимися выборы на Украине

07:01

Тайфун "Данас" ослабел

06:15

ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

05:21

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

23:33

ЦИК: партия "Слуга народа" вышла в лидеры

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

22 минуты назад
Умер генеральный директор МАГАТЭ

Умер генеральный директор МАГАТЭ

2 часа назад
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

4 часа назад
Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

20 минут назад
В России изменились правила провоза багажа через границу

В России изменились правила провоза багажа через границу

7 часов назад
Умер актер из фильмов "Спортлото-82" и "Цыган"

Умер актер из фильмов "Спортлото-82" и "Цыган"

16 минут назад
Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время

Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время

42 минуты назад
Жизнь взаймы: в 2019 году люди исчерпали ресурсы на три дня раньше, чем в прошлом

Жизнь взаймы: в 2019 году люди исчерпали ресурсы на три дня раньше, чем в прошлом

1 час назад
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США

Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США

8 часов назад
Пять человек погибли в лобовом столкновении на Кубани

Пять человек погибли в лобовом столкновении на Кубани

1 час назад
Украина будет препятствовать выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

Украина будет препятствовать выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

4 часа назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

3 часа назад
10 самых гениальных героев мультфильмов

10 самых гениальных героев мультфильмов

54 минуты назад
Тренер российских ватерполисток пожаловался на нищенскую зарплату

Тренер российских ватерполисток пожаловался на нищенскую зарплату

1 час назад
Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье

Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье

1 час назад
Путеводитель по вселенной "Код Гиас"

Путеводитель по вселенной "Код Гиас"

1 час назад
В Нижегородской области поймали троих похитителей водонапорной башни

В Нижегородской области поймали троих похитителей водонапорной башни

1 час назад
Мошенники пытались украсть с карт россиян 24 млрд рублей

Мошенники пытались украсть с карт россиян 24 млрд рублей

2 часа назад
Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель

Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель

2 часа назад
Шанс на свое жилье: что даст субсидия первоначального взноса по ипотеке

Шанс на свое жилье: что даст субсидия первоначального взноса по ипотеке

2 часа назад
Вести.net: "ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina

Вести.net: "ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina

3 часа назад
"До 2022 не дотянем": Орешкин рассказал о долгах россиян и помощи по их выплате

"До 2022 не дотянем": Орешкин рассказал о долгах россиян и помощи по их выплате

3 часа назад
Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом

Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом

3 часа назад
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

3 часа назад
Гроза в Индии: более 30 человек погибли, 13 получили травмы

Гроза в Индии: более 30 человек погибли, 13 получили травмы

5 часов назад
Военные доставили 10 тонн продуктов, воду и одежду жителям Иркутской области

Военные доставили 10 тонн продуктов, воду и одежду жителям Иркутской области

5 часов назад
Парламентские выборы в Японии: народ проголосовал за стабильность

Парламентские выборы в Японии: народ проголосовал за стабильность

5 часов назад
Мэй созывает чрезвычайный правительственный комитет COBRA в связи с задержанием танкера

Мэй созывает чрезвычайный правительственный комитет COBRA в связи с задержанием танкера

5 часов назад
На пляже во Флориде восемь человек пострадали от молний

На пляже во Флориде восемь человек пострадали от молний

5 часов назад
Разгул стихии в Приморье: тайфун "Данас" ослабел, но дожди не прекращаются

Разгул стихии в Приморье: тайфун "Данас" ослабел, но дожди не прекращаются

5 часов назад
В Канаде самолет рухнул в реку

В Канаде самолет рухнул в реку

6 часов назад
Жизнь после паводка: жителям Иркутской области восстанавливают документы

Жизнь после паводка: жителям Иркутской области восстанавливают документы

6 часов назад
ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

6 часов назад
"Сказочник" Порошенко, "шаурмдог" Тимошенко, "соус" Вакарчук: Рада готовится к новому заезду

"Сказочник" Порошенко, "шаурмдог" Тимошенко, "соус" Вакарчук: Рада готовится к новому заезду

7 часов назад
В Иркутской области перевернулась скорая помощь, погибла беременная женщина

В Иркутской области перевернулась скорая помощь, погибла беременная женщина

7 часов назад
Еврокомиссия готовит многомиллиардную помощь Ирландии в случае Brexit без сделки

Еврокомиссия готовит многомиллиардную помощь Ирландии в случае Brexit без сделки

9 часов назад
Партия Петра Порошенко лидирует на выборах в Раду на избирательных участках за рубежом

Партия Петра Порошенко лидирует на выборах в Раду на избирательных участках за рубежом

9 часов назад
Женщина-Тор, азиатский супергерой и другие сюрпризы новой вселенной Marvel

Женщина-Тор, азиатский супергерой и другие сюрпризы новой вселенной Marvel

10 часов назад
Бандформирования обстреляли из минометов окрестности сирийского города Хама

Бандформирования обстреляли из минометов окрестности сирийского города Хама

10 часов назад
Кастрюля вместо сейфа, обморок, съеденный бюллетень и другие курьезы на выборах в Раду

Кастрюля вместо сейфа, обморок, съеденный бюллетень и другие курьезы на выборах в Раду

11 часов назад
Пентагон обвинил авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении

Пентагон обвинил авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении

11 часов назад
В Краснодаре количество подтопленных дождем территорий достигло 29

В Краснодаре количество подтопленных дождем территорий достигло 29

11 часов назад
"Победа" будет летать в Египет и продавать туда туры

"Победа" будет летать в Египет и продавать туда туры

12 часов назад
Основатель партии "Самопомощь" ушел в отставку после провала на выборах

Основатель партии "Самопомощь" ушел в отставку после провала на выборах

12 часов назад
МВД Украины завело более 40 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах

МВД Украины завело более 40 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах

12 часов назад
Metallica на концерте в Москве исполнила "Группу крови" Цоя

Metallica на концерте в Москве исполнила "Группу крови" Цоя

13 часов назад
Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса

Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса

15 часов назад
Люстрация, русофобия и дефицит интеллекта: чем запомнится Рада восьмого созыва

Люстрация, русофобия и дефицит интеллекта: чем запомнится Рада восьмого созыва

15 часов назад
"Похороненный" некоторыми СМИ Бердымухамедов поздравил медиков

"Похороненный" некоторыми СМИ Бердымухамедов поздравил медиков

17 часов назад
Орешкин рассказал о российско-белорусской интеграции и экономическом "взрыве"

Орешкин рассказал о российско-белорусской интеграции и экономическом "взрыве"

17 часов назад
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

18 часов назад