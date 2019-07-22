Векслер припомнил юбку из простыни для Апексимовой и визит в роддом с Певцовым
В "Судьбе человека" Сергей Векслер вспоминает момент, когда думал, что уже не сможет быть ни спортсменом, ни артистом.
Это произошло на съемках фильма "Чтобы выжить": тогда 30-летнего актера огромный грузовик прижал к стенке и бампером раздробил Сергею ногу.
Последствия этого трагического происшествия он ощущает до сих пор, а тогда врачам пришлось собирать ногу артиста буквально по "кусочкам".
После этого, признается Векслер, он понял, что трюки все-таки должны исполнять каскадеры.
До этого происшествия на съемках Сергей, который был воспитан в спортивной семье и долго время разрывался между профессией актера и спортивной карьерой, "молодой и рьяный" Векслер считал, что должен исполнять трюки сам.
Отвага и спортивная подготовка, видимо, помогли ему, и когда студент Школы-студии МХАТ пытался произвести впечатление на Ирину Апексимову.
Она училась на несколько курсов младше Векслера, и влюбленный Сергей однажды, в день рождения Ирины, в 20-градусный мороз спустился с крыши на канате и постучал в ее окно на третьем этаже.
Произвести впечатление на Апексимову пытался он и другими необычными способами – например, собственноручно делал для Ирины заколки, кормил блинами весь ее курсе и даже сшил для любимой из простыни юбку.
Однако парой они так и не стали. Сергей признается, что тогда он очень сильно переживал, еще не зная, что главная встреча в жизни еще впереди.
Когда он встретил Юлию, то вместо предложения выйти за него замуж попросил родить ему сына.
Когда же настал момент встречать Юлю с сыном из роддома, то туда Векслер поехал, прихватив с собой два десятка родных и друзей, среди которых были Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Алексей Серебряков и другие известные актеры.
"Рождение ребенка – это великое событие в жизни людей", — поясняет Сергей, поскольку, по его мнению, "именно в этот момент жизнь расставляет приоритеты".
Почему не сложились отношения Векслера с Апексимовой? Где он познакомился с Юлией, и почему поначалу она не обратила на Сергея внимания? Когда актер победил в нем спортсмена? И каким видом спорта занялся, когда вернулся в спортзал после 40 лет?
Об этом и не только Сергей Векслер рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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