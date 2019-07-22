Врачам не удалось спасти девочку, на которую упали футбольные ворота

В Москве погибла девочка, на которую упали футбольные ворота. За жизнь ребенка боролись специалисты Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Однако, несмотря на все усилия, спасти ее не удалось. Печальное известие пришло сегодня.

Напомним, инцидент произошел 18 июля. На спортивной площадке поселка Рассвет на десятилетнюю девочку упали незакреплённые футбольные ворота. Ребека сразу же госпитализировали, но тяжелые травмы не оставили ей шансов.

Следственный отдел по Зареченскому району города Тулы возбудил уголовное дело по статье "Халатность". В настоящее время продолжается формирование доказательной базы. Начата служебная проверка. Об этом сообщает ГТРК "Тула" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.