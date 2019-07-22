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22 июля 201913:27

"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов игрой против "Порту"

fckrasnodar.ru

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций состоялась жеребьева третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Российский клуб "Краснодар", дебютирующий в турнире, встретится с португальским "Порту".

Встречи третьего раунда квалификации состоятся 6-7 и 13-14 августа. Первый матч "Краснодар" проведет на своем поле. Если "быки" пройдут "Порту" по итогам двух игр, они попадут в стадию плей-офф.

Напомним, что "Краснодар" занял в прошедшем чемпионате России третье место и впервые в своей истории получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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