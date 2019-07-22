Отравление экстази: трехлетнюю девочку выписали из больницы

Трехлетняя девочка, которая отравилась экстази, выписана из больницы.

Ранее сообщалось, что ребенок, являющийся гражданином России, на Ибице случайно съел наркотик. Опасную находку девочка совершила в детском парке, увидев лежащее на земле неизвестное вещество. Не осознавая последствий, она проглотила найденное. Впоследствии оказалось, что съеденный наркотик является экстази.

После случившегося ребенка доставили в больницу. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агенство ЭФЭ, девочку уже выписали оттуда.