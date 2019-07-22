Двое погибших и 12 пострадавших: на трассе в Омской области произошло страшное ДТП

Днем в понедельник, 22 июля, на трассе Челябинск — Новосибирск в районе села Морозовка в Омской области произошло столкновение кроссовера и легкового автомобиля, в результате которого погибли и пострадали люди.

По предварительным данным, озвученным пресс-службой региональной полиции, женщина, управлявшая кроссовером Nissan Pathfinder, совершила левый поворот, не предоставив преимущество легковому Renault Logan, двигавшемуся во встречном направлении.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault. Еще три человека, находившиеся в салоне легковушки, в том числе – девочка 2010 года рождения, получили травмы и были доставлены в больницу.

Кроме того, в больнице оказались водитель и восемь пассажиров автомобиля Nissan. Среди пострадавших – пять детей в возрасте от двенадцати до двух лет.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоять установить все обстоятельства инцидента.