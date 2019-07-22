Не было сыворотки: на Урале мужчина умер после укуса гадюки

В Челябинской области после укуса гадюки умер 46-летний местный житель. Это произошло на прошлой неделе, 17 июля, когда мужчина пас своих лошадей.

В больницу он был доставлен через три часа после укуса с диагнозом "острое инъекционное отравление змеиным ядом тяжелой степени" на фоне хронической паталогии.

Как сообщили в региональном минздраве, в больнице проводились реанимационные мероприятия, "однако состояние больного прогрессивно ухудшалось". Вечером 17 июля была констатирована смерть пациента, передает "Интерфакс".

Между тем, местные СМИ пишут о том, что мужчину можно было спасти, если бы в больнице оказалось нужное противоядие.

В местной больнице сайту 74.ru сообщили, что такой сыворотки у них в принципе нет. При этом жители Челябинской области рассказывают, что в тех местах, где произошла трагедия, ядовитые змеи встречаются регулярно.

Позже минздрав региона уточнил, что через врачебную комиссию больницы было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки. Однако лекарство доставили поступило лишь 18 июля, когда пациент уже скончался.