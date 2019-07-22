Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

В своем Facebook он написал об исчезновении генпрокурора и добавил, что его обязанности исполняет первый зам Луценко Дмитрий Сторожук.

Накануне после прошедших на Украине выборов в Верховную раду президент Владимир Зеленский в офисе своей партии "Слуга народа" заявил, что новый генпрокурор будет назначен после формирования нового кабинета министров. Тогда же начнутся и обещанные "посадки" коррупционеров.

Когда Зеленского попросили назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил, что она точно не начинается на "Лу-" и не заканчивается на "-ко".