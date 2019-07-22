Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поговорил о рекордных показателях "Рособоронэкспорта".

По словам Чемезова, в 2018 году организация поставила за рубеж продукцию на рекордную сумму, которая является самой большой за всю история существования "Рособоронэкспорта" — 13,7 миллиарда долларов. Также глава "Ростеха" отметил, что твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов, сообщает телеканал "Россия 24".

В июне Владимир Путин сообщил, что валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в 2018 году выросла на 45 процентов. Глава государства также подчеркнул, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.