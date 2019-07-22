Новости Экономика

Все видео этой рубрики
22 июля 201914:49

Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поговорил о рекордных показателях "Рособоронэкспорта".

По словам Чемезова, в 2018 году организация поставила за рубеж продукцию на рекордную сумму, которая является самой большой за всю история существования "Рособоронэкспорта" — 13,7 миллиарда долларов. Также глава "Ростеха" отметил, что твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов, сообщает телеканал "Россия 24".

В июне Владимир Путин сообщил, что валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в 2018 году выросла на 45 процентов. Глава государства также подчеркнул, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.

Сейчас

14:36

Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

14:16

На Урале мужчина умер после укуса гадюки

12:28

Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

10:23

Умер генеральный директор МАГАТЭ

10:21

ЦИК признал состоявшимися выборы на Украине

07:01

Тайфун "Данас" ослабел

06:15

ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

41 минута назад
Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

32 минуты назад
Стартовала миссия "Чандраян-2" с первым индийским луноходом

Стартовала миссия "Чандраян-2" с первым индийским луноходом

2 часа назад
"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

2 часа назад
Не было сыворотки: на Урале мужчина умер после укуса гадюки

Не было сыворотки: на Урале мужчина умер после укуса гадюки

42 минуты назад
Векслер припомнил юбку из простыни для Апексимовой и визит в роддом с Певцовым

Векслер припомнил юбку из простыни для Апексимовой и визит в роддом с Певцовым

1 час назад
Орешкин предсказал кредитный взрыв в ближайшие два года

Орешкин предсказал кредитный взрыв в ближайшие два года

7 часов назад
Жизнь взаймы: в 2019 году люди исчерпали ресурсы на три дня раньше, чем в прошлом

Жизнь взаймы: в 2019 году люди исчерпали ресурсы на три дня раньше, чем в прошлом

4 часа назад
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

6 часов назад
Зато от души: фото шпаргалки, по которой Трухильо пел "Группу крови" Цоя

Зато от души: фото шпаргалки, по которой Трухильо пел "Группу крови" Цоя

1 час назад
Украина будет препятствовать выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

Украина будет препятствовать выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

7 часов назад
В России изменились правила провоза багажа через границу

В России изменились правила провоза багажа через границу

9 часов назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

6 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Британские и американские дети больше хотят стать ютуберами, чем астронавтами

Британские и американские дети больше хотят стать ютуберами, чем астронавтами

4 минуты назад
Asus представила игровой смартфон с рекордными характеристиками

Asus представила игровой смартфон с рекордными характеристиками

34 минуты назад
Погулял: в один день житель Якутска украл телефон, угнал машину и разгромил музей

Погулял: в один день житель Якутска украл телефон, угнал машину и разгромил музей

49 минут назад
В Минобороны рассказали, как пройдет главный военно-морской парад

В Минобороны рассказали, как пройдет главный военно-морской парад

1 час назад
Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

1 час назад
Двое погибших и 12 пострадавших: на трассе в Омской области произошло страшное ДТП

Двое погибших и 12 пострадавших: на трассе в Омской области произошло страшное ДТП

1 час назад
Отравление экстази: трехлетнюю девочку выписали из больницы

Отравление экстази: трехлетнюю девочку выписали из больницы

1 час назад
Турист, не заплативший за ужин в Испании, сядет в тюрьму на 6 лет

Турист, не заплативший за ужин в Испании, сядет в тюрьму на 6 лет

1 час назад
Избиение ребенка на улице: агрессивную жительницу Сарова ищет полиция

Избиение ребенка на улице: агрессивную жительницу Сарова ищет полиция

2 часа назад
Житель Новокузнецка застрелил знакомого, отказавшегося просить прощения на коленях

Житель Новокузнецка застрелил знакомого, отказавшегося просить прощения на коленях

2 часа назад
"Государевы потехи" — новейший музей в Петергофе

"Государевы потехи" — новейший музей в Петергофе

2 часа назад
Умер актер из фильмов "Спортлото-82" и "Цыган"

Умер актер из фильмов "Спортлото-82" и "Цыган"

2 часа назад
Настырный медведь прорвался на территорию аэропорта на Камчатке

Настырный медведь прорвался на территорию аэропорта на Камчатке

2 часа назад
Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

2 часа назад
Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время

Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время

3 часа назад
10 самых гениальных героев мультфильмов

10 самых гениальных героев мультфильмов

3 часа назад
Тренер российских ватерполисток пожаловался на нищенскую зарплату

Тренер российских ватерполисток пожаловался на нищенскую зарплату

3 часа назад
Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье

Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье

3 часа назад
Путеводитель по вселенной "Код Гиас"

Путеводитель по вселенной "Код Гиас"

3 часа назад
Пять человек погибли в лобовом столкновении на Кубани

Пять человек погибли в лобовом столкновении на Кубани

3 часа назад
В Нижегородской области поймали троих похитителей водонапорной башни

В Нижегородской области поймали троих похитителей водонапорной башни

4 часа назад
Мошенники пытались украсть с карт россиян 24 млрд рублей

Мошенники пытались украсть с карт россиян 24 млрд рублей

4 часа назад
Умер генеральный директор МАГАТЭ

Умер генеральный директор МАГАТЭ

4 часа назад
Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель

Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель

5 часов назад
Шанс на свое жилье: что даст субсидия первоначального взноса по ипотеке

Шанс на свое жилье: что даст субсидия первоначального взноса по ипотеке

5 часов назад
Вести.net: "ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina

Вести.net: "ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina

5 часов назад
Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом

Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом

6 часов назад
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

6 часов назад
Гроза в Индии: более 30 человек погибли, 13 получили травмы

Гроза в Индии: более 30 человек погибли, 13 получили травмы

7 часов назад
Военные доставили 10 тонн продуктов, воду и одежду жителям Иркутской области

Военные доставили 10 тонн продуктов, воду и одежду жителям Иркутской области

7 часов назад
Парламентские выборы в Японии: народ проголосовал за стабильность

Парламентские выборы в Японии: народ проголосовал за стабильность

7 часов назад
Мэй созывает чрезвычайный правительственный комитет COBRA в связи с задержанием танкера

Мэй созывает чрезвычайный правительственный комитет COBRA в связи с задержанием танкера

7 часов назад
На пляже во Флориде восемь человек пострадали от молний

На пляже во Флориде восемь человек пострадали от молний

8 часов назад
Разгул стихии в Приморье: тайфун "Данас" ослабел, но дожди не прекращаются

Разгул стихии в Приморье: тайфун "Данас" ослабел, но дожди не прекращаются

8 часов назад
В Канаде самолет рухнул в реку

В Канаде самолет рухнул в реку

8 часов назад
Жизнь после паводка: жителям Иркутской области восстанавливают документы

Жизнь после паводка: жителям Иркутской области восстанавливают документы

8 часов назад
"Сказочник" Порошенко, "шаурмдог" Тимошенко, "соус" Вакарчук: Рада готовится к новому заезду

"Сказочник" Порошенко, "шаурмдог" Тимошенко, "соус" Вакарчук: Рада готовится к новому заезду

9 часов назад