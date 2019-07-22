На севере Москвы нашли разложившийся женский труп с оторванной головой

В лесном массиве на Новодачной улице в Москве найдно обезглавленное тело 31-летней женщины. "Труп имел гнилостные изменения, а голова была отделена от туловища", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Личность женщины устанавливают.