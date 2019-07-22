Новости Спорт

Все видео этой рубрики
22 июля 201915:29

"Спартак" узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

Global Look Press

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Соперником московского "Спартака" стал клуб из Швейцарии "Тун".

Первая встреча между ними запланирована на 8 августа. Красно-белые проведут ее в гостях. Домашняя игра состоится 15 августа.

Ранее стало известно, что "Краснодар" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет против "Порту".

Сейчас

15:56

После запуска российского "Союза" американцы обнаружили на орбите неизвестный объект

14:36

Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

14:16

На Урале мужчина умер после укуса гадюки

12:28

Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

10:23

Умер генеральный директор МАГАТЭ

10:21

ЦИК признал состоявшимися выборы на Украине

07:01

Тайфун "Данас" ослабел

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

1 час назад
Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

Чемезов рассказал Путину о рекорде "Рособоронэкспорта"

1 час назад
Стартовала миссия "Чандраян-2" с первым индийским луноходом

Стартовала миссия "Чандраян-2" с первым индийским луноходом

3 часа назад
"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

"Слуга народа" в лидерах: Зеленский рассказал, что обсудит новая Рада на первом заседании

3 часа назад
Не было сыворотки: на Урале мужчина умер после укуса гадюки

Не было сыворотки: на Урале мужчина умер после укуса гадюки

1 час назад
Экс-супруга Абрамовича Даша Жукова собирается замуж за миллиардера Ниархоса III

Экс-супруга Абрамовича Даша Жукова собирается замуж за миллиардера Ниархоса III

28 минут назад
Орешкин предсказал кредитный взрыв в ближайшие два года

Орешкин предсказал кредитный взрыв в ближайшие два года

8 часов назад
Векслер припомнил юбку из простыни для Апексимовой и визит в роддом с Певцовым

Векслер припомнил юбку из простыни для Апексимовой и визит в роддом с Певцовым

1 час назад
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

7 часов назад
Зато от души: фото шпаргалки, по которой Трухильо пел "Группу крови" Цоя

Зато от души: фото шпаргалки, по которой Трухильо пел "Группу крови" Цоя

2 часа назад
Украина будет препятствовать выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

Украина будет препятствовать выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

7 часов назад
В России изменились правила провоза багажа через границу

В России изменились правила провоза багажа через границу

10 часов назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце

6 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
"Рая знает все!" Детективная мелодрама с искрометным юмором

"Рая знает все!" Детективная мелодрама с искрометным юмором

1 минута назад
Британские и американские дети больше хотят стать ютуберами, чем астронавтами

Британские и американские дети больше хотят стать ютуберами, чем астронавтами

36 минут назад
Asus представила игровой смартфон с рекордными характеристиками

Asus представила игровой смартфон с рекордными характеристиками

1 час назад
Погулял: в один день житель Якутска украл телефон, угнал машину и разгромил музей

Погулял: в один день житель Якутска украл телефон, угнал машину и разгромил музей

1 час назад
Mitsubishi назвала российские цены на 7-местный Outlander

Mitsubishi назвала российские цены на 7-местный Outlander

1 час назад
В Минобороны рассказали, как пройдет главный военно-морской парад

В Минобороны рассказали, как пройдет главный военно-морской парад

1 час назад
Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

2 часа назад
Двое погибших и 12 пострадавших: на трассе в Омской области произошло страшное ДТП

Двое погибших и 12 пострадавших: на трассе в Омской области произошло страшное ДТП

2 часа назад
Отравление экстази: трехлетнюю девочку выписали из больницы

Отравление экстази: трехлетнюю девочку выписали из больницы

2 часа назад
Турист, не заплативший за ужин в Испании, сядет в тюрьму на 6 лет

Турист, не заплативший за ужин в Испании, сядет в тюрьму на 6 лет

2 часа назад
Избиение ребенка на улице: агрессивную жительницу Сарова ищет полиция

Избиение ребенка на улице: агрессивную жительницу Сарова ищет полиция

2 часа назад
В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки

В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки

2 часа назад
Житель Новокузнецка застрелил знакомого, отказавшегося просить прощения на коленях

Житель Новокузнецка застрелил знакомого, отказавшегося просить прощения на коленях

2 часа назад
"Государевы потехи" — новейший музей в Петергофе

"Государевы потехи" — новейший музей в Петергофе

2 часа назад
Умер актер из фильмов "Спортлото-82" и "Цыган"

Умер актер из фильмов "Спортлото-82" и "Цыган"

3 часа назад
Настырный медведь прорвался на территорию аэропорта на Камчатке

Настырный медведь прорвался на территорию аэропорта на Камчатке

3 часа назад
Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

Тепло и сыро: синоптики рассказали о предстоящей неделе в Москве

3 часа назад
Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время

Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время

3 часа назад
10 самых гениальных героев мультфильмов

10 самых гениальных героев мультфильмов

3 часа назад
Тренер российских ватерполисток пожаловался на нищенскую зарплату

Тренер российских ватерполисток пожаловался на нищенскую зарплату

3 часа назад
Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье

Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье

4 часа назад
Путеводитель по вселенной "Код Гиас"

Путеводитель по вселенной "Код Гиас"

4 часа назад
Пять человек погибли в лобовом столкновении на Кубани

Пять человек погибли в лобовом столкновении на Кубани

4 часа назад
Жизнь взаймы: в 2019 году люди исчерпали ресурсы на три дня раньше, чем в прошлом

Жизнь взаймы: в 2019 году люди исчерпали ресурсы на три дня раньше, чем в прошлом

4 часа назад
В Нижегородской области поймали троих похитителей водонапорной башни

В Нижегородской области поймали троих похитителей водонапорной башни

4 часа назад
Мошенники пытались украсть с карт россиян 24 млрд рублей

Мошенники пытались украсть с карт россиян 24 млрд рублей

5 часов назад
Умер генеральный директор МАГАТЭ

Умер генеральный директор МАГАТЭ

5 часов назад
Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель

Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель

5 часов назад
Шанс на свое жилье: что даст субсидия первоначального взноса по ипотеке

Шанс на свое жилье: что даст субсидия первоначального взноса по ипотеке

5 часов назад
Вести.net: "ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina

Вести.net: "ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina

6 часов назад
Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом

Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом

6 часов назад
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

6 часов назад
Гроза в Индии: более 30 человек погибли, 13 получили травмы

Гроза в Индии: более 30 человек погибли, 13 получили травмы

7 часов назад
Военные доставили 10 тонн продуктов, воду и одежду жителям Иркутской области

Военные доставили 10 тонн продуктов, воду и одежду жителям Иркутской области

8 часов назад
Парламентские выборы в Японии: народ проголосовал за стабильность

Парламентские выборы в Японии: народ проголосовал за стабильность

8 часов назад
Мэй созывает чрезвычайный правительственный комитет COBRA в связи с задержанием танкера

Мэй созывает чрезвычайный правительственный комитет COBRA в связи с задержанием танкера

8 часов назад