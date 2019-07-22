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Аварии и ДТП 16 минут назад
Неопытный водитель насмерть сбил пешехода в Мурманской области. Видео
Камера регистратора запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 21 июля, на трассе Апатиты — Кировск в Мурманской области.
На записи видно, как два человека попытались пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. В какой-то момент они заметили, что водитель "Лады", приближавшийся к "зебре", не сбрасывает скорость.
Один из мужчину отпрянул назад, в сторону обочины, а второй пешеход ускорился и ринулся к середине дороги, где и был сбит легковушкой.
Как сообщают местные СМИ, 46-летний пострадавший был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. На следующий день он скончался.
Молодой человек, находившийся за рулем легковушки, получил водительские права в феврале текущего года. 18-летний юноша пояснил, что просто не заметил людей из-за солнца, светившего ему в глаза.
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