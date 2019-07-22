Гости фестиваля Midsummer Night's Dream намерены судиться с организаторами за поборы, давку и грязь

Размытая парковка, многочасовые очереди и испорченное настроение — и это лишь часть проблем, с которыми столкнулись гости костюмированного фестиваля в Пушкинском районе. Организаторы обещали незабываемую вечеринку, но посетителям пришлось несколько часов провести на пристани, чтобы сесть на катер, затем в темноте идти до танцпола.

В результате многие отказались от праздника и уехали, при этом билеты на фестиваль стоили достаточно дорого. Теперь возмущенные посетители готовят коллективную жалобу и требуют от организаторов возврата денег.