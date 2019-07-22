После запуска "Союза" американцы обнаружили на орбите неизвестный объект

После запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13", который был произведен 20 июля с космодрома Байконур, на орбите был обнаружен неизвестный объект.

Как следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США Spacetrack.org, в результате запуска российского "Союза" военными США были зафиксированы на околоземной орбите три объекта: собственно "Союз МС-13", третья ступень ракеты-носителя "Союз-ФГ" и неизвестный фрагмент ступени, передает РИА Новости.

Ранее после запусков пилотируемых "Союзов" военные США регистрировали на орбите только два объекта: корабль и третью ступень, а в апреле 2015-го в космосе были обнаружены два десятка обломков третьей ступени ракеты "Союз-У", которая разрушилась в результате нештатного отделения грузового корабля "Прогресс".

"Союз МС-13" причалил к МКС 21 июля в 01:48 по московскому времени.



Он доставил на станцию россиянина Александра Скворцова, итальянца Луку Пармитано и американца Эндрю Моргана, которые присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.

Ранее сообщалось, что британскому наблюдателю удалось снять видео стыковки "Союза МС-13" с МКС.