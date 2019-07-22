В Москве на 23 июля назначен тест системы электронного голосования

Все готово к тесту системы электронного голосования, назначенному на 23 июля в Москве. Прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования завершится 22 июля в 20:00.

Осенью она будет использоваться на выборах в Московскую городскую думу.

Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования.

Ранее с помощью системы столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета. Также систему проверяют на прочность программисты и специалисты по информационной безопасности.

Для участия в проверке нужно подать заявку через личный кабинет на портале mos.ru. Проголосовать смогут только те пользователи, которым исполнилось 18 лет и которые зарегистрированы в Москве.

В профиле должны быть указаны подтвержденные паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Само голосование пройдет 23 июля с 08:00 до 20:00. Жителям столицы предложат ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"

Ответив на него, горожане протестируют программное обеспечение.

В случае возникновения каких-либо трудностей или вопросов можно обратиться в службу техподдержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму будет использоваться впервые. Около полумиллиона москвичей смогут выбрать депутатов, не выходя из дома — с помощью компьютера или смартфона.

Программное обеспечение было разработано столичным Департаментом информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома.

В основе системы — технология блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей.

При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения. Взломать такую систему практически невозможно.