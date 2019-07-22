Сбито 7 зрителей: ралли на Мартинике досрочно закончилось из-за двух аварий

Во время проведения гонок Martinique Rallye Tour, проводимых на острове Мартиника, с интервалом в несколько часов произошло два ДТП.

В первом случае автомобиль вылетел с трассы и снес шестерых — госпитализация потребовалась 33-летней женщине с травмой бедра.

Во второй аварии пострадал 19-летний юноша, его доставили в больницу с травмой ноги.

Организаторы приняли решение досрочно завершить состязания, чтобы избежать других вероятных инцидентов. Победителями стала французская команда на модернезированном Citroen C3.