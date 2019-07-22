У певицы Анастасии пытаются отобрать племянника

Певица Анастасия и не знала, что у нее, оказывается, есть годовалый племянник Лука – сын ее брата, телеведущего Глеба Протасенко.

Однако недавно несостоявшаяся невестка певицы Эдика Лялина заявила, что требует выплатить ей 30 миллионов рублей на воспитание ребенка.

Эдика пришла в "Прямой эфир" и рассказала, что роман с братом певицы у нее начался на телевидении, когда Глеб вел новости, а она работала корреспондентом.

Вместе они жили, говорит Эдика, больше двух лет, но когда она объявила, что ждет ребенка, в отношениях появилась трещина.

Кроме того, оказалось, что Глеб на тот момент был женат. Это ему Эдика простила, поскольку, как говорил Протасенко, с женой у них были только дружеские отношения.

Когда же родился Лука, Глеб развелся, но на матери своего сына так и не женился.

По рассказу Эдики, когда Глеб все-таки признал сына, то стал платить крошечные алименты – всего 10 тысяч рублей. При этом с ребенком он не общается: видел его всего три-четыре раза.

Лялина утверждает, что хоть официально отец ее сына сейчас не работает, но живет в роскошной квартире на Патриарших прудах, является соучредителем медицинской компании и имеет еще две квартиры, получая хороший доход.

Она же с маленьким сыном и своими родителями вынуждена ютиться в небольшой квартире на окраине Москвы.

Эдика обвиняет Глеба в осознанном занижении своих доходов и требует миллионы на сына, который быстро растет, и на него нужны большие деньги.

В противном случае Эдика собирается лишить его родительских прав.

Певица Анастасия, в свою очередь, утверждает, что ее брат – человек неконфликтный и деликатный, а Эдика же, напротив, буквально "вешалась" на Глеба, чтобы он "сделал" ей ребенка как "носитель очень хороших генов".

Что же касается квартир, говорит певица, то у Глеба есть квартира на Патриарших прудах, но одна и маленькая, однокомнатная, честно им заработанная.

Что же касается Эдики, то она, заявляет Анастасия, точно так же поступила с отцом своего первого сына, и вообще у нее – "отработанный механизм отъема денег".

Какой еще компромат нашли на Лялину родственники Глеба? Кто говорит правду? И удастся ли Эдике получить больше денег на содержание сына от звездной семьи?

Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".