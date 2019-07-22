Приседавшего в "Пятерочке" полуголого мужчину в наручниках оштрафуют

В истории с жителем Орла, которого якобы задержали охранники супермаркета и на глазах у покупателей раздели до трусов в поисках украденных товаров, появились новые подробности, и теперь молодому человеку самому придется раскошелиться — ему инкриминируют мелкое хулиганство.

После появления в минувшее воскресенье видеозаписи, на которой молодой человек в одних трусах и наручниках приседает у поста охраны в "Пятерочке", горожане выдвинули версию, что сотрудники ЧОП в очередной раз перешли пределы дозволенного и самовольно раздели заподозренного в краже посетителя.

В понедельник местные стражи порядка развеяли слухи, заявив, что молодой человек самостоятельно оголился, скрываясь от правоохранителей в супермаркете. Внимание же к себе он привлек тем, что громко бранился и оскорблял прохожих. В магазине его и задержали, при этом пришлось использовать наручники, так как буян активно жестикулировал.

Теперь виновника локального переполоха ждет штраф по статье "Мелкое хулиганство".