Приключения вдовы нигерийского принца в России и Африке
Простая россиянка Наталья Веденина из поселка Новые Углы под Череповцом стала по-настоящему известна всей стране после того, как ее историю рассказали в "Прямом эфире". В 50 лет она обрела женское счастье: Наталья вышла замуж за нигерийского принца Габриэля Пауля Аджайи, который был на 18 лет моложе ее.
Они познакомились в Интернете и вскоре поняли, что не могут друг без друга. Пауль ради нее бросил все, переехал в Россию. А вскоре Наталья родила двойняшек.
Однако счастье продлилось недолго: внезапно нигерийский принц умер от сердечного приступа. Позже в доме Ведениной появился младший брат Пауля — 30-летний Майкл, ведь по нигерийским законам жена старшего брата переходит к нему "по наследству".
Наталья готова была следовать этим законам, приняла Майкла в свой дом, но обещаний мужчина не выполнял, деньги не давал, регулярно пропадал. А потом у него и вовсе появилась другая девушка.
Еще через какое-то время и сама Наталья едва не лишилась квартиры. Дело в том, что она приютила у себя двух нигерийских болельщиков, которые застряли в России после Чемпионата мира по футболу 2018 года.
32-летний Шина Саиди и 25-летний Годфри Окулор, по их словам, стали жертвами мошенников и остались без документов и обратных билетов. Они увидели Наталью в "Прямом эфире" и решили обратиться к ней за помощью.
Веденина пожалела соотечественников своего умершего супруга, а вот ее старшему сыну Анатолию это пришлось не по душе. Решив, что Шина и Годфри — очередные любовники матери, он собрался выгнать ее из дома.
К счастью, ситуация разрешилась, а сама Наталья, между тем, нашла свою новую любовь. На этот раз она познакомилась в Интернете с Орландо — 28-летним полицейским из Ганы.
По признанию Ведениной, это была "любовь с первой строчки", и она решилась на поездку на родину Орландо.
При личной встрече сначала Наталья решила, что он – альфонс, потому что к себе домой он повез ее не на поезде, а на рейсовом автобусе, что заняло целых семь часов. Да и вел он себя с ней, как брат.
Впрочем, скоро страхи и подозрения развеялись. Оказалось, что просто накануне встречи невесты Орландо задержали зарплату, но на работе он на хорошем счету. Как мужчина, призналась Наталья, жених тоже оказался весьма неплох.
Орландо настроен довольно серьезно: хочет, чтобы Веденина с детьми переехала к нему в Гану. Вот только сама она не готова к такой перспективе.
Следите за приключениями вдовы нигерийского принца в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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