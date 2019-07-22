Сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама стал игроком "Боруссии"

Французский нападающий "Генгама" Маркус Тюрам продолжит карьеру в чемпионате Германии, 21-летний форвард подписал соглашение с менхенгладбахской "Боруссией", рассчитанное на четыре сезона – до июня 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, "красно-черные" выручили на продаже футболиста порядка девяти миллионов евро.

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Маркус – сын чемпиона мира и Европы, экс-защитника "Монако", "Ювентуса" и "Барселоны" Лилиана Тюрама.

Тюрам-младший воспитанник "Сошо", откуда летом 2017 года за 600 тысяч евро перешел в "Генгам", в составе которого в минувшем сезоне принял участие в 38 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу.