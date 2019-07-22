Россия сняла санкции с Эритреи

Россия отменила санкции в отношении Эритреи, которые действовали почти 10 лет. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Снятие санкций стало возможно на фоне урегулирования споров на границе Эритреи и Джибути и подписания мирного соглашения между Эритреей и Эфиопией, сообщает ТАСС.

С 2009 года в отношении Эритреи действовали экономические санкции, с 2013-го – оружейное эмбарго.