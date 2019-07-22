Футболисты "Баварии" после победы над "Реалом" посетили штаб-квартиру НАСА

Мюнхенская "Бавария" в матче Международного кубка чемпионов на поле стадиона "NRG-Стэдиум" в американском Хьюстоне обыграла "Реал" (3:1). После игры делегация немецкой команды посетила штаб-квартиру НАСА.

В экскурсии по космическому центру имени Линдона Джонсона приняли участие футболисты Тьяго, Хави Мартинес, председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, член правления Йорг Ваккер и легенда "Баварии" Лотар Маттеус.

Напомним, "Бавария" с тремя очками занимает пятое место в турнирной таблице Международного кубка чемпионов. В следующем туре подопечные Нико Ковача в среду, 24 июля сыграют с итальянским "Миланом".