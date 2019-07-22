В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР по региону.

Отмечается, что тело 41-летней женщины со следами множественных ножевых ранений было найдено вечером 21 июля у одного из домов по улице Пулковской.

Информированный источник агентства сообщил, что речь идет о Елене Григорьеве.

По информации издания "Фонтанка", по горячим следам был задержан предполагаемый убийца — 40-летний житель Башкортостана, у которого были финансовые трудности.

Правозащитник Динар Идрисов аккаунте в своем Facebook охарактеризовал убитую, как активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений, подчеркнув, что за последнее время женщина становилась жертвой насилия, и ей неоднократно угрожали убийством.

Идрисов рассказал, что Григорьева и ее адвокат неоднократно обращались в правоохранительные органы за помощью, но, по его словам, "заметной реакции не было".