На Кубани отец посадил сына на цепь и уехал с женой в роддом

В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Он подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына.

Как сообщает краевое управление СК РФ, днем 18 июля житель села Великовечное отвел ребенка в сарай во дворе дома.

Там он обмотал вокруг шеи сына металлическую цепь, а ее свободный конец закрепил металлическим замком за ножку стеллажа.

Затем отец семейства вместе с 4-летним сыном и беременной супругой поехал в перинатальный центр Краснодара, поскольку она должна была вот-вот родить.

Посаженному на цепь мальчику удалось самостоятельно освободиться из оков и выбраться из сарая.

Вечером он пришел в магазин рядом с домом и рассказал о произошедшем, односельчане вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Ребенок находится в реабилитационном центре, ведется следствие, в ходе которого будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в этой семье.

Кроме того, будет проверено, не совершал ли отец семейства в отношении сына иных противоправных действий.